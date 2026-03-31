Suomen drooniepisodi näyttää päätyneen osaksi venäläispropagandaa.
Venäläismediassa leviää väitteitä, että Kaakkois-Suomeen viime viikonloppuna pudonneet taisteludroonit olisi laukaistu Suomesta tai lentäneet Suomen ilmatilassa luvan kanssa, uutisoi Helsingin Sanomat.
Lehti viittaa muun muassa sotilasasiantuntija Boris Džerelijevskin, duuman puolustusvaliokunnan jäsenen Andrei Kolesnikin sekä sotabloggaaja Aleksandr Kotsin näkemyksiin.
Tämänhetkiset tiedot osoittavat, että droonit olivat ukrainalaisia ja todennäköisesti harhautuneet Suomeen Venäjän elektronisen häirinnän takia.
Venäjällä kiertävät väitteet sopivat luonteeltaan osaksi Kremlin propagandapolitiikkaa. Venäläinen media on pitkälti valtion talutusnuorassa, ja sen agendaa voisi palvella spekulaatioiden herättäminen esimerkiksi Suomen jonkinlaisesta osallisuudesta Venäjän satamiin kohdistuneisiin