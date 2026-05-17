Tulitaukoa jatkettiin 45 päivällä.
Israel on jatkanut mittavia iskujaan eteläiseen Libanoniin perjantaina jatkoa saaneesta aselevosta huolimatta.
Libanonin kansallisen uutistoimiston NNA:n mukaan Israel teki lauantaina iskuja yli 20 kylään.
Äärijärjestö Hizbollah puolestaan ilmoitti lauantaina iskeneensä sotilaskohteeseen Pohjois-Israelissa.
Järjestö sanoi kohdistaneensa drooni-iskun kasarmeihin Ya'arassa sekä tehneensä useita hyökkäyksiä Israelin joukkoja vastaan Etelä-Libanonissa.
Israel ja Libanon sopivat perjantaina maiden välisen aselevon pidentämisestä 45 päivällä. Aselevon oli alun perin määrä päättyä sunnuntaina.