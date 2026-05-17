Autojen varoitusjärjestelmät herättivät keskustelua Huomenta Suomessa.
Moottoritoimittajat Tuomas Rajala ja Aake Kinnunen vierailivat Huomenta Suomessa keskustelemassa autojen varoitusjärjestelmistä sekä siitä, meneekö niiden ohjaavuus jo liiallisuuksiin kuljettajien näkökulmasta.
Kinnusen mukaan edullisempien automerkkien ja -mallien varoitusjärjestelmät toimivat usein heikommin kuin kalliimmissa autoissa.
– Niissä järjestelmä on yksinkertaisempi, kun taas kalliimmissa versioissa se toimii niin kuin pitäisi ja häiritsee kuljettajaa vähemmän, keroo Kinnunen.
Hän huomauttaa myös, että järjestelmien poiskytkemisessä on merkittäviä merkkikohtaisia eroja.
– Joissakin autoissa täytyy tietää melkein “salakoodit”, kun taas toisissa kaksoisnäpäytys riittää.
Kinnusen mukaan ongelmia syntyy erityisesti siitä, että järjestelmät voivat kääntyä itseään vastaan, ja moni saattaa kytkeä tärkeitä järjestelmiä pois päältä.
– Ne kääntyy tosi helposti itseään vastaan, koska nykyautot piippaavat tosi paljon.
Rajala nostaa esiin lähetyksessä varoitusjärjestelmiin liittyvän keskeisen heikkouden.
– Järjestelmissä on se ongelma, että ne ovat tosi armottomia.