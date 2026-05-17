Suomi sijoittui kuudenneksi Euroviisuissa. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tekivät historiaa.
Vuoden 2026 Euroviisujen finaali kisattiin Itävallan Wienissä 16. toukokuuta. Jännittävä finaali-ilta päättyi Bulgarian voittoon.
Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nappasivat raadeilta 141 ja yleisöltä 138 pistettä Liekiheitin-kappaleellaan. Suomi sijoittui kuudenneksi.
Suomen viisukaksikko saapui tyytyväisenä mielin suomalaismedian haastatteluun, vaikka ennakkosuosikin asemasta huolimatta voittoa ei tullut. He kertoivat olevansa onnellisia sijoituksesta.
Lampenius kertoi vuoden 2009 viisuvoittaja Alexander Rybakin muistuttaneen kaksikkoa, että he tekivät historiaa.
– Menee miten menee, te olette tehneet niin ison teon Euroviisuissa. Tämä on historiallinen tapahtuma. Ensimmäistä kertaa niin moneen vuoteen on instrumenttia saatu soittaa. Sille on annettu se arvo, että se on yksi solisteista. Se tulee muuttamaan toivottavasti koko Euroviisut tästä eteenpäin. Se oli mieletöntä kuulla, Lampenius kertaa.
– Oli ihan sama voitetaanko, vai tullaanko kuudenneksi tai kymmenenneksi. Olemme tehneet viisuhistoriaa niin helvetin isosti, hän summaa.
