Jääkiekon miesten MM-kisoissa Slovenia on ottanut yllätysvoiton Tshekistä maalein 3–2.
Sveitsin Fribourgissa pelattu ottelu päättyi myöhään lauantai-iltana Marcel Mahkovecin jatkoajan toisella minuutilla tekemään maaliin.
Slovenia meni ensimmäisessä erässä johtoon Suomessakin useita kausia pelanneen Matic Törökin maalilla. Toisessa erässä Tshekki tuli tasoihin ja meni johtoon Martin Kautin ja Lukas Sedlakin osumilla. Kolmannessa erässä Anze Kuralt toi Slovenian mukaan voittotaisteluun.
Maat kohtasivat MM-kisoissa kuudetta kertaa, ja voitto oli Slovenialle ensimmäinen.