Useita Ukrainan drooneja ajautui yöllä Viron ilmatilaan. Yhden kappaleita on löytynyt Tartumaalta, kertovat virolaismediat.
Ukrainan Venäjän Itämeren-alueille kohdistamat drooni-iskut jatkuivat viime yönä, ja useita todennäköisesti eksyneitä drooneja ajautui Viron ilmatilaan. Yhden droonin kappaleita löytyi Tartumaalta, kertovat Viron yleisradioyhtiö ERR ja Postimees-lehti. Virossa annettiin viime yönä ilmahälytys, joka purettiin aamulla.
Viron puolustusvoimien strategisen viestinnän osaston johtaja, eversti Uku Arold sanoo, että Viron ilmatilassa havaitut droonit olivat todennäköisesti Ukrainan.
Ukraina on iskenyt viime päivinä Venäjän sotilaalliseen infrastruktuuriin ja sodan ylläpitämiseen liittyviin rakenteisiin Suomenlahden lähistöllä, ja Venäjä on pyrkinyt torjumaan iskuja harhauttamalla drooneja.
– Suurella todennäköisyydellä kyse on tänä yönä ollut eksyneistä Ukrainan drooneista, Arold sanoo Viron yleisradioyhtiön mukaan.
Eversti kertoo, että Viron puolella oli käynyt useita drooneja, jotka oli havaittu sekä tutkalaitteilla että hävittäjien avulla. Hänen mukaansa Viron alueella ei kuitenkaan ollut ammuttu alas yhtään lennokkia.
Aroldin mukaan vastaavat iskut tapahtuvat usein öisin, koska puolustavan osapuolen eli tässä tapauksessa Venäjän on silloin vaikeampi torjua niitä.