Nyt Ukrainan droonit eksyivät Viroon, yöllä kuultiin "vapauden kuiskaus" – tämä tiedetään Tartumaalta Kastren kunnasta löytyi drooninkappaleita. Julkaistu 13 minuuttia sitten Krista Rastamo krista.rastamo@mtv.fi

Useita Ukrainan drooneja ajautui yöllä Viron ilmatilaan. Yhden kappaleita on löytynyt Tartumaalta, kertovat virolaismediat. Ukrainan Venäjän Itämeren-alueille kohdistamat drooni-iskut jatkuivat viime yönä, ja useita todennäköisesti eksyneitä drooneja ajautui Viron ilmatilaan. Yhden droonin kappaleita löytyi Tartumaalta, kertovat Viron yleisradioyhtiö ERR ja Postimees-lehti. Virossa annettiin viime yönä ilmahälytys, joka purettiin aamulla. Viron puolustusvoimien strategisen viestinnän osaston johtaja, eversti Uku Arold sanoo, että Viron ilmatilassa havaitut droonit olivat todennäköisesti Ukrainan. Ukraina on iskenyt viime päivinä Venäjän sotilaalliseen infrastruktuuriin ja sodan ylläpitämiseen liittyviin rakenteisiin Suomenlahden lähistöllä, ja Venäjä on pyrkinyt torjumaan iskuja harhauttamalla drooneja. – Suurella todennäköisyydellä kyse on tänä yönä ollut eksyneistä Ukrainan drooneista, Arold sanoo Viron yleisradioyhtiön mukaan. Eversti kertoo, että Viron puolella oli käynyt useita drooneja, jotka oli havaittu sekä tutkalaitteilla että hävittäjien avulla. Hänen mukaansa Viron alueella ei kuitenkaan ollut ammuttu alas yhtään lennokkia. Aroldin mukaan vastaavat iskut tapahtuvat usein öisin, koska puolustavan osapuolen eli tässä tapauksessa Venäjän on silloin vaikeampi torjua niitä. Lue myös: Uhkatilanne Viron ilmatilassa ohi – droonivaroitus purettu

Kastren kunnasta löytyi drooniromua

Viron puolustusvoimien pääesikunnassa aamukymmeneltä pidetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että Tartumaalta Kastren kunnasta on löytynyt drooninkappaleita. Postimees-lehden mukaan pommiryhmä saapui paikalle tutkimaan romua noin kello 9.40.

Viranomaiset tutkivat myös muualta Virosta tehtyjä ilmoituksia mahdollisista droonirakenteista.

Eversti Uku Aroldin mukaan arki voi jatkua Virossa normaalisti ja todennäköisyys siihen, että ihmiset voisivat joutua Virossa suoraan drooni- tai ohjusuhkaan, on ohi.

Viron puolustusvoimien mukaan viimeöinen ilmahälytys koski suurta osaa Virosta, koska tilanne eli ja eri ilma-alukset liikkuivat ja saapuivat eri puolille maata. Aroldin mukaan hälytyksiä oli enemmän kuin kolme. Tarkkaa lukua ei kuitenkaan kerrota.

Yöllä ihmiset kuulivat Virossa myös Nato-hävittäjiä, jotka nousivat ilmaan Viron ilmavoimien Ämarin tukikohdasta.

– Se, mitä ihmiset saivat kuulla, on vapauden kuiskaus. Hävittäjät ovat täällä suojaksemme. Ne etsivät drooneja ja tarvittaessa tuovat niitä turvallisesti alas. Tai jos Viron ilmatilaan tunkeutuisi vihamielisen valtion sotilaskone, hävittäjät ajaisivat myös sen pois, Arold totesi ERR:n mukaan.

