Zürichissä pelattavissa jääkiekon MM-kisojen otteluissa on näkynyt suomalaishyökkääjä Juho Lammikolle tuttu ilmiö.

ZSC Lionsia edustava Lammikko oli MTV Urheilun studiossa seuraamassa lauantaina pelattua Suomen ja Unkarin välistä ottelua.

Lammikko teki havainnon kotikaukalonsa käytöksestä ottelun aikana.

– Biljardisyötöt, ovat ne sitten omissa, keskialueella tai hyökkäyspäässä, ne saattavat pompata vähän miten sattuu, Lammikko selvitti.

– Siinä tuli yksi pitkä kiekko Suomelle sen takia. Se keltainen osa laidan alaosassa ei ole niin hyvä, hän jatkoi.

Leijonien MM-kisajoukkueessa pelaa myös toinen Zürichin pelaaja, puolustaja Mikko Lehtonen, jonka Lammikko uskoi jo kertoneen asiasta joukkuekavereilleen.

– Kyllä varmaan ”Bobi” on siitä sanonut. Luulisin näin.

Lehtonen ei kuitenkaan tuntunut heti tietävän, mistä kaukalon ominaisuudesta oli puhe.

– En ole hirveästi kiinnittänyt huomiota, mutta varmaan juuri näin, Lehtonen vastasi ottelun jälkeen MTV Urheilulle.

– Välillä on (Sveitsissä) laidoista pomppineet kiekot vähän oudosti. Tässä turnauksessa on ollut hyvä jää, niin ei ole ollut valittamista.