Yksi Ruandan kansanmurhan epäillyistä on kuollut.
YK:n turvallisuusneuvoston alaisen IRMCT-tuomioistuimen mukaan Felicien Kabuga kuoli lauantaina Hollannin Haagissa, jossa hän oli sairaalahoidossa.
Ruandalaista Kabugaa syytettiin muun muassa kansanmurhasta sekä rikoksista ihmisyyttä vastaan Ruandassa vuonna 1994.
Kabuga pidätettiin vuonna 2020 Ranskassa. Hänen oikeudenkäyntinsä alkoi syksyllä 2022, mutta seuraavana vuonna sitä lykättiin.
Hänen katsottiin olevan liian huonokuntoinen oikeudenkäyntiä varten.
Ruandan kansanmurhassa tapettiin arviolta 800 000 tutsia ja maltillista hutua.