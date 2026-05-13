Räjähdyksiä raportoitiin jopa 1 300 kilometrin päässä Ukrainasta.
Ukraina on tehnyt valtavan droonihyökkäyksen, joka on kohdistunut energiakohteisiin eri puolilla Venäjää.
Venäjän mukaan se torjui 286 droonia, mutta viranomaiset eri puolilla maata ovat raportoineet räjähdyksistä ja tulipaloista.
Ukrainan asevoimien mukaan iskut aiheuttivat tuhoja ainakin Jaroslavin öljyjalostamolla ja Astrakhan kaasujalostamolla. Venäläisviranomaiset ovat vahvistaneet ainakin jälkimmäisen iskun.
Ukraina ei ole kommentoinut käytettyjen droonien määrää.
Yhdysvaltojen ilmailu- ja avaruushallintoviranomaisen Nasan tulipalokartat vahvistavat tulipalot ainakin Etelä-Venäjän Astrakhanissa ja Bashkortostanissa.
Kauaskantoisimmat iskut osuivat Bashkortostanin Ufan kaupungin lähellä sijaitsevaan Nurlino-öljyputkiasemaan. Ufa sijaitsee yli 1 300 kilometrin päässä Ukrainasta.
Venäläisviranomaisten mukaan Ufassa kyse tosin oli ”teknologisesta toimintahäiriöstä”. Paikallisten mukaan öljytankki räjähti.