Arvonlisävero nousee vuoden 2026 alussa 20 prosentista 22 prosenttiin. Samassa istunnossa kansanedustajat hyväksyivät lain teknologiaperusteisesta verosta, jota maksavat tuontitavaroita ja elektroniikkaa ostavat kuluttajat.
Meduza on saanut käsiinsä ohjeistuksen, jonka presidentin kanslian työntekijät ovat laatineet valtiolle ja hallitukselle lojaaleille tiedotusvälineille. Venäjän valtion ohjeistus auttaa sensuroitavia tiedotusvälineitä käsittelemään arvonlisäveron nousua Kremlille sopivalla tavalla.
Kremlin ohjeistuksen mukaan Venäjän valtiollisen median tehtävänä on esittää lukijoille ja televisionkatsojille, että länsi on syypää veronkorotuksiin, koska se lisää sotilasmenojaan, minkä vuoksi Venäjä on "pakotettu" vastaamaan samalla mitalla.
Lisäksi on korostettava, että veronkorotukset auttavat säilyttämään sosiaalituet ja varmistamaan Venäjän turvallisuuden.
Medialle suunnatuissa ohjeissa painotetaan, että venäläiset eivät saa yhdistää tyytymättömyyttä herättäviä päätöksiä Vladimir Putiniin henkilökohtaisesti. Ohjeissa "suositellaan voimakkaasti, että tiedotusvälineet eivät mainitse Putinin nimeä veronkorotuksia koskevissa artikkeleissa".
Mediaohjeen laatijat vaativat venäläismedioita vakuuttamaan yleisönsä siitä, että "pieni veronkorotus" on ehdottomasti parempi vaihtoehto kuin sosiaalimenojen leikkaaminen.
Oppaan laatijat ovat ottaneet huomioon myös yhteiskunnan huolen siitä, että verojen nousu nostaa hintoja. Heidän mielestään venäläisten huolen hälventämiseksi on tarpeen ilmoittaa, että verojen nousu vaikuttaa inflaatioon vain "vähäisesti".
Kremlin ohjeen mukaan venäläisille tulisi median perusteella muodostua tunne "todellisesta vaarasta lännen ja Ukrainan taholta" ja sen seurauksena looginen tarve lisätä investointeja turvallisuuteen.
Jotta lukijat ja televisionkatsojat saataisiin ymmärtämään tämä ajatus, sensuroitujen tiedotusvälineiden työntekijöitä kehotetaan julkaisemaan "eurooppalaisten maiden ja Naton johtajien militaristisia lausuntoja".
Tämän seurauksena venäläisten tulisi omaksua asenne, jonka mukaan elämä on rahaa tärkeämpää, Meduza summaa.