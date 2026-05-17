Jääkiekon NHL:ssä Buffalo Sabres on voittanut Montreal Canadiensin murskalukemin 8–3.
Buffalon Ukko-Pekka Luukkonen aloitti ottelun vaihtopenkiltä. Ensimmäisessä erässä Montreal kuitenkin iski kolme osumaa Buffalon maalilla aloittaneen Alex Lyonin selän taa, minkä jälkeen Luukkonen lähetettiin maalille. Suomalaisvahti otti yhteensä 18 torjuntaa eikä päästänyt yhtäkään maalia.
Suomalaishyökkääjä Konsta Helenius osallistui Buffalon maalikarkeloihin viimeistelemällä toisessa erässä 5–3-osuman. Helenius onnistui nyt toisen kerran peräkkäin maalinteossa. Hänellä on kasassa kolmessa pudotuspeliottelussa kaksi maalia.
Voitolla Buffalo onnistui venyttämään ottelusarjan ratkaisun seitsemänteen peliin.