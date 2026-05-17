Christoffer panostaa terveyden optimointiin | MTV Uutiset

Christoffer uskoo voivansa hidastaa ikääntymistä – näin hän sen tekee Christoffer pyrkii optimoimaan terveyttään esimerkiksi kylmäallaspulahduksilla, punavalomaskilla ja erilaisilla testeillä. MTV Julkaistu 8 minuuttia sitten Raija Kantomaa raija.kantomaa@mtv.fi Christoffer haluaa elää mahdollisimman pitkään ja panostaa siksi terveytensä optimointiin. Monialayrittäjä, palomies ja Bachelor Suomi -ohjelmassakin nähty Christoffer Forsman haluaa katkaista sukunsa kirouksen ja elää pidempään kuin isänsä tai isoisänsä nähdäkseen myös lapsenlapsensa tulevaisuudessa. – Olen nyt 38, niin jos sitä ikääntymistä saisi vähän jarrutettua. En pelkää kuolemaa, mutta minua pelottaa, että sairastun äkillisesti kuten isäni. Hän menehtyi vuosi sitten. Forsman suree, ettei nähnyt isoisäänsä eikä hänen isänsä näe hänen lapsiaan. Jos hän saa lapsia, eivät hekään tapaa isoisäänsä. Asian ytimessä.doc: Minä 2.0 Isän äkillinen kuolema muutti Christofferin arjen. Nyt hän biohakkeroi aikaa vastaan. 22:08 Dokumentin voit katsoa MTV Katsomo+ -tunnuksilla ja maksuttomasti 20. toukokuuta jälkeen. Forsman kertoo olleensa jo pidempään kiinnostunut pitkäikäisyyttä edistävästä elämäntavasta arjessa, mutta isän kuoleman jälkeen hän on toden teolla panostanut terveytensä optimointiin. – Olen seurannut yhdysvaltalaisen biohakkerin elämää somessa, hän kertoo.

Brian Johnsonin

Biohakkeri on henkilö, joka pyrkii optimoimaan terveyttään teknologian ja datan avulla. 48-vuotias Johnson käyttää tähän vuosittain pari miljoonaa dollaria.

– Johnson on onnistunut hidastamaan ikääntymistä merkittävästi, toteaa Forsman.

Forsman on osakkaana kuntosaleissa, joissa treenaa itsekin.

Arki koostuu rutiineista ja lukuisista mittareista

Forsman motivoi itsensä arkiaamuisin liikkeelle omalla motollaan: vain tämän päivän juoksen ja menen kylmäaltaaseen.

– Käytän optimoinnin apuna erilaisia mittareita. Hume Bandia ja Polar-kelloa harjoittelun seurantaan sekä Oura-sormusta unen seurantaan. Tilasin Saksasta diabeetikkojen kudossokerimittarin nähdäkseni, mitkä ruoat nostavat verensokeria. Yritän välttää ruokia, joista sokeripiikki tulee, kuten pizzaa, hän kertoo.

Christofferin arjen aamurutiiniin kuuluu lyhyt soutu- tai juoksulenkki ja kylmäallas.

Päivä lähtee käyntiin ilman aamiaista

– Aamutreeni kestää oikeasti maksimissaan 15 minuuttia. Se herättää kroppaa ja nostaa sykettä. Koko prosessi vie reilut parikymmentä minuuttia.

Forsman syö kahdeksan tunnin aikaikkunassa ja ottaa aamuisin maitohappobakteereja, magnesiumia sekä D- ja B-vitamiinia. Illalla hän ottaa vielä lisää magnesiumia ja pitkin päivää sinkkiä.

Tallinnassa Forsmanille tehtiin NAD-testi. NAD-molekyyli vaikuttaa solujen energiantuotantoon ja DNA:n korjaukseen.

Forsmanin mukaan stressi ja kiire näkyvät erityisesti unessa. Hän sanoo yrittäneensä opetella rauhoittumista esimerkiksi hengitysharjoituksilla kesken työpäivän.

– Iltaisin käytän kymmenen minuutin ajan punavalomaskia tehostamaan kollageenin tuotantoa. Samaan aikaan laitan kaulalle Pulsetto-laitteen, joka stimuloi vagushermoa. Rauhoitun ja rentoudun, kun samalla kuuntelen meditaatiomusiikkia.

Mies kertoo uskovansa myös mielenhallintaan.

– Esimerkiksi jos ärsyyntyy tai vihastuu, niin se on mielestäni heikkous, eli aina pitää pysyä rauhallisena. Se on tullut pelastuslaitokselta, että kun on kriisi ja jotain tapahtuu, niin pysyn silloin rauhallisena enkä uhriudu.

Forsman kertoo kokeilleensa myös ylipainekammiota ja kuvaa, että ensimmäisellä kerralla korvat menivät lukkoon ja olo oli hetken outo.

"En ole biohakkeri vaan optimoija"

Forsman myöntää, että mittaaminen voi mennä yli, mutta kertoo, ettei itse stressaa mittareista.

– En ole mikään biohakkeri, vaan teen sellaisia pieniä optimointijuttuja. Keskityn peruspilareihin: nukkumiseen, syömiseen ja treenaamiseen sekä optimointiin. Välillä onnistun, mutta välillä nukun huonosti. Sitten taas välillä tulee syötyä vähän huonosti, mutta jos 80 prosenttia edes pystyn optimoimaan.

Forsmanin mielestä Biohakkerin käsikirjan (Biohacker Center, 2017) kirjoittanut Teemu Arina ja Brian Johnson ovat todellisia pro‑biohakkereita, ja hän itse on vain harrastaja.

Christoffer Forsman lähtee hakemaan neuvoja biohakkeriguru Teemu Arinalta. Asian ytimessä.doc: Minä 2.0 -dokumentissa nähdään, miten Forsmanin terveydenoptimointi etenee ja millaisia muutoksia elämää on tullut.

Forsman kertoo ottavansa pari kertaa vuodessa kaikki mahdolliset laboratoriotestit.

– Kävin kokovartalomagneetissa ihan yksityisesti, kun stressasin isän äkkikuolemaa. Siinä käytiin sisäelimet läpi.

Christoffer rakentaa elämäänsä suvun tilalle.

– Lääkäriystäväni varoittivat, että siitä voi tulla sitten sattuman löydöksiä. Kaikki oli onneksi kunnossa, ja se vähän helpotti.

Vaikka Forsman suhtautuu varauksella siihen, että kaikkea ei ole tutkittu laajasti, hän uskoo ikääntymisen hidastamiseen.

– Minä uskon kyllä siihen, että ihminen voi hidastaa ikääntymistä. Sinä saat yhden kropan, ja se on läpi sinun elämäsi, niin siitä sinun kannattaa pitää huolta.

