Drooni räjähti latvialaiseen öljyvarastoon.

Latvian puolustusministeri Andris Spruds erosi eilen sunnuntaina maan droonipuolustukselle annetun kritiikin jälkeen.

Kaksi harhautunutta ukrainalaista droonia osui torstaina latvialaiseen öljyvarastoon Rezeknessä, noin 40 kilometrin päässä Venäjän rajalta.

Aiemmin päivällä maan pääministeri Evika Silina vaati puolustusministerin eroa. Hänn mukaansa maan droonien vastaisia järjestelmiä ei oltu otettu käyttöön riittävän nopeasti.

Latvia ja Liettua ovat peräänkuuluttaneet Natoa panostamaan Baltian ilmatorjuntaan sen jälkeen, kun droonit lensivät Venäjältä maahan ja räjähtivät öljyvarastoon.

Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha kirjoitti viestipalvelu X:ssä sunnuntaina, että ukrainalaiset droonit olivat harhautuneet reitiltään Venäjän elektronisen sodankäynnin seurauksena. Ukraina on luvannut tapahtuneen johdosta harkita asiantuntijoiden toimittamista Baltiaan maan ilmatilan puolustamisen parantamiseksi.

6:08 Maaliskuu: Miten Baltian maat ovat varautuneet drooniuhkiin?