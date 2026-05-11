Ukraina jakaa Suomelle tietotaitoaan drooneista.
Ulkoministeri Elina Valtonen kertoo, että Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa.
Asiasta viestipalvelu X:ssä kertoneen Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää niin droonien kuin niiden torjuntajärjestelmienkin nopeassa kehittämisessä.
Valtonen keskusteli tänään Ukrainan ulkoministerin Andri Sybihan kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta kahdenkeskisessä tapaamisessa.
Valtonen on tänään Brysselissä, jossa hän osallistuu EU:n ulkoministerien kokoukseen.