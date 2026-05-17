Linda Lampenius ja Pete Parkkonen unohtivat Euroviisujen finaalissa rutiininsa, jonka ovat tehneet kaikissa aikaisemmissa esityksissään.
Suomi sijoittui kuudenneksi vuoden 2026 Euroviisuissa, jotka järjestettiin 16. toukokuuta Wienissä, Itävallassa.
Jännittävän finaali-illan voiton vei Bulgaria. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tekivät kisassa historiaa vahvalla esityksellään.
Finaalin jälkeen MTV Uutisten toimittaja Katja Lintunen haastatteli kaksikkoa heidän tunnelmistaan.
– Onnellinen, Parkkonen kuvaili heti esityksen jälkeen.
Lampenius palasi haastattelussa hetkeen, joka seurasi välittömästi heidän suoritustaan.
Kaksikolla on nimittäin ollut jokaisen esityksen jälkeen oma perinteinen rutiininsa: he kättelevät toisiaan ja lausuvat yhdessä sanat: "Paikka on meidän".
Haastattelun aikana Lampenius ja Parkkonen alkoivat demonstroida tuttua rutiiniaan, kun Parkkonen yhtäkkiä hätkähti.
– Tämä on muuten ensimmäinen kerta, kun unohdettiin tehdä tämä, hän totesi.
– Eikä? Lampenius reagoi yllättyneenä.
– Me ei tehty sitä, Parkkonen jatkoi.
– Voi hemmetti, Lampenius vastasi.