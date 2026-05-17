Pete tajusi kesken haastattelun: "Me ei tehty sitä" – yksi toistunut teko unohtui finaalissa

6:25 Katso Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen fiilikset viisufinaalin jälkeen!

Julkaistu 20 minuuttia sitten

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen unohtivat Euroviisujen finaalissa rutiininsa, jonka ovat tehneet kaikissa aikaisemmissa esityksissään. Suomi sijoittui kuudenneksi vuoden 2026 Euroviisuissa, jotka järjestettiin 16. toukokuuta Wienissä, Itävallassa. Jännittävän finaali-illan voiton vei Bulgaria. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tekivät kisassa historiaa vahvalla esityksellään. Finaalin jälkeen MTV Uutisten toimittaja Katja Lintunen haastatteli kaksikkoa heidän tunnelmistaan. – Onnellinen, Parkkonen kuvaili heti esityksen jälkeen. Lampenius palasi haastattelussa hetkeen, joka seurasi välittömästi heidän suoritustaan. Kaksikolla on nimittäin ollut jokaisen esityksen jälkeen oma perinteinen rutiininsa: he kättelevät toisiaan ja lausuvat yhdessä sanat: "Paikka on meidän". Haastattelun aikana Lampenius ja Parkkonen alkoivat demonstroida tuttua rutiiniaan, kun Parkkonen yhtäkkiä hätkähti. – Tämä on muuten ensimmäinen kerta, kun unohdettiin tehdä tämä, hän totesi. – Eikä? Lampenius reagoi yllättyneenä. – Me ei tehty sitä, Parkkonen jatkoi. – Voi hemmetti, Lampenius vastasi. Lue myös:

Rutiini jäi tekemättä, sillä esityksen jälkeinen adrenaliiniryöppy vei kaksikon mukanaan.

– Mä vaan huusin, Parkkonen kuvasi tunnelmiaan.

Hän kertoi huutaneensa useiden minuuttien ajan.

– On vain sellainen olo, että hemmetti miten hyviä me oltiin, Lampenius tiivisti kaksikon tuntemukset esityksen jälkeen.

