Legendaarinen viinapoliisi Hannu Pasanen haluttiin tappaa: "Monesti oli arkkulaudat kuivumassa"

Julkaistu 14 minuuttia sitten

Pekka Lehtinen pekka.lehtinen@mtv.fi

Hannu Pasanen jahtasi ansioituneella poliisiurallaan kymmeniä vuosia viinan salamyyjiä Helsingissä. Pasanen pestattiin 1972 Helsingin poliisin Malmin viinaryhmän vetäjäksi. Alkoholin ammattimainen salakauppa rehotti, vaikka alkoholilaki oli tiukka. Pasanen ryhmineen aloitti rosvosodan trokareita vastaan. – Yhden pullon myynnistä sai tietysti sakon, mutta ammattimaisesta myynnistä seuraus oli lain mukaan vähintään 60 kuukautta vankeutta. Näytön hakeminen ammattimaisesta myynnistä lähti siitä, että otettiin trokarit kiinni ja tehtiin tarkat kotietsinnät. – Yleensä todettiin, että viinanmyyntiä oli tapahtunut jo vuosia. Oli nimiluettelot, pantteja, pankkikirjoja ja ajokortteja. Pengottiin myös jo tapahtuneet, ei vain sen päiväisiä rikoksia, Pasanen kertoi Rikospaikan haastattelussa. Pasasen mukaan jokaisella myyjällä oli vuosia sama asiakaskunta, joka oli tottunut viinaa ostamaan. – Se oli puoleksi muuttunut velkakaupaksi, jossa elettiin trokarin armoilla velaksi. Viinapoliisia haluttiin hengiltä Salamyyjät olivat ammattimaisia rikollisia. Pasanen ryhmineen teki niin hyvää tulosta, että tunnetun viinapoliisin päästä oltiin valmiita maksamaan tapporahaa useasti. – Ei se sanottavasti työhöni vaikuttanut. Tappotuomioita tuli ja monesti oli arkkulaudat kuivumassa. Siihen piti suhtautua määrätyllä vakavuudella, mutta omalla ammattitaidolla selvisi aina eteenpäin. – Piti olla reilu puolin ja toisin sinne vastapuoleen, jotka jollakin tavalla salakauppaan liittyivät. Reiluus ratkaisi sen, että pää pysyi, Pasanen sanoi. Viinaryhmä jahtasi trokareita laajalla alueella pääkaupungissa.

– Toistakymmentä kaupunginosaa vuoron perään putsattiin myyjistä ja saatiin asuinalueella katurauha aikaiseksi ja asukkaille miellyttävämmät olot.

Tuli koko kansalle tutuksi

Pasanen nousi koko valtakunnan tietoisuuteen viimeistään silloin, kun hän aloitti yhteistyön ja myös ystävystyi tv-toimittajalegenga Hannu Karpon kanssa.

Pasanen esiintyi puolenkymmentä kertaa Karpon ohjelmissa, joissa he yhdessä käräyttivät viinanmyyjiä.

He astuivat "isoille varpaille" pöllyyttämällä myös Alkoa, poliisia ja muita viranomaisia alkoholilakiin liittyen. Laki oli hyvä, mutta kukaan ei tuntunut sitä noudattavan eikä valvovan.

– Jos en olisi Hannuun tutustunut, lentoni varmasti olisi loppunut ajat sitten. Mutta Hannu oli se perälauta ja sain jatkaa ja jatkaa työntekoani. Hannun tv-kameran voima oli niin vahvaa, että se pelotti esimiehiäni puuttumasta tekemisiini.

Pasanen valittiin 1979 Vuoden poliisiksi.

Viinapoliisi Pasasen muistelmat lukuisine tarinoineen julkaistaan toukokuun lopussa.

