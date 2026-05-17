Moskovaan on tehty suurin drooni-isku yli vuoteen, Tass sanoo.

Ukraina on tehnyt valtavan droonihyökkäyksen Venäjälle.

Venäjän puolustusministeriö sanoo torjuneensa yli 550 Ukrainan droonia, jotka ovat olleet matkalla Venäjälle.

Drooneja on puolustusministeriön mukaan torjuttu yli kymmenellä Venäjän alueella. Moskovaan kohdistunut hyökkäys on suurin yli vuoteen, sanoo Venäjän valtion uutistoimisto Tass.

Ukrainan drooni-iskuissa kuoli kolme ja haavoittui 12 ihmistä, sanoo Moskovan pormestari Sergei Sobjanin. Tiedossa ei ole, onko muilla Venäjän alueilla kuollut tai haavoittunut ihmisiä.

Sobjanin mukaan Venäjä torjui pääkaupungin alueella ainakin 73 droonia. Kuluneen vuorokauden aikana Venäjä sanoo torjuneensa tähän mennessä yhteensä 120 Moskovaan matkalla ollutta droonia.

Viranomaisten mukaan suurin osa Moskovan uhreista kuoli ja haavoittui lähellä Moskovan öljyjalostamon sisäänpääsyä. Venäläisviranomaisten mukaan iskuissa on lisäksi vaurioitunut useita asuinrakennuksia.

Lukuja ei ole vahvistettu, eikä tiedossa ole, kuinka montaa droonia Venäjä ei mahdollisesti ole torjunut.

Isku Moskovan öljyjalostamoon

Pääkaupungin pormestari Sobjanin mukaan Moskovan öljyjalostamon "teknologia" ei vahingoittunut, uutistoimisto Reuters kertoo.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu drooni-iskuun yhdistettyjä videoita videoita kello kolmen jälkeen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.