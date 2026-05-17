Sami Kapanen näkee Leijonien MM-pelipaikalla vakavan turvallisuuriskin.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa Sveitsin MM-kilpailuissa A-lohkon otteluitaan Zürichin Swiss Life Arenalla. MTV Urheilun asiantuntija Sami Kapanen raportoi lauantaina Unkari-pelin aikana paikan päältä merkittävästä havainnosta vaihtoaitioiden takaa.

– Kun katsoo, vaihtoaition takana on erittäin matala pleksi ja pleksin takana on kulkukäytävä paikoille, joihin mennään istumaan. Katsojat voivat vapaasti kävellä valmennuksen takana. He pystyvät kumartumaan ja koskettamaan päävalmentajaa, jos he haluavat. Minun mielestäni tämä on erittäin vakava turvallisuusriski, Kapanen sanoi.

Hän kehaisi muuten yhtä Euroopan uusimmista halleista ja sanoi sen olevan myös hienoimpia areenoita.

