Ebolan epäillään tappaneen noin 90 ihmistä.
Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestö kertoi asiasta lausunnossaan sunnuntaina.
Afrikan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen mukaan ebolan epäillään aiheuttaneen yhteensä noin 90 ihmisen kuoleman Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa Keski-Afrikassa. Lisäksi yli 300 ihmisen epäillään saaneen tartunnan.
WHO:n mukaan tietoihin tartunnan saaneiden todellisesta määrästä ja taudin levinneisyydestä liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä.
Ebola on erittäin vaarallinen virustauti, joka aiheuttaa kovaa kuumetta ja vakavimmissa tapauksissa hallitsematonta verenvuotoa.