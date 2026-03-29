Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU ilmoittaa aikovansa jatkaa vastaavankaltaisia iskuja.
Suomenlahdella sijaitseva Venäjän Laukaansuun satama on kärsinyt uusia vaurioita Ukrainan iskuissa viime yönä. Ukraina on iskenyt alueelle tällä viikolla useasti.
Leningradin alueen kuvernöörin Aleksandr Drozdenkon mukaan ilmatorjunta ampui alas ainakin kolmisenkymmentä droonia. Pelastusviranomaiset sammuttivat aamulla satamassa ilmahyökkäyksen aikaansaamaa tulipaloa.
Drozdenkon mukaan satama kärsi vaurioita, mutta hyökkäyksestä ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU ilmoitti tänään olleensa satamaan tehtyjen drooni-iskujen takana. SBU:n mukaan sen droonit iskivät onnistuneesti Laukaansuun öljyterminaaliin.
SBU ilmoitti aikovansa jatkaa vastaavankaltaisia iskuja.
Iskuillaan Venäjän satamiin Ukraina on pyrkinyt rajoittamaan Venäjän kykyä viedä öljyään ulkomaille ja siten täyttää sotakassaansa. Laukaansuu, josta Venäjällä käytetään nimitystä Ust-Luga, sijaitsee runsaan sadan kilometrin päässä Pietarista Suomenlahden etelärannalla lähellä Viroa.
Partisaanit kertoivat sytyttäneensä puhelinmastoja
Ukrainalaislehti Kyiv Independent uutisoi sunnuntaina, että Ukrainaa tukeva partisaaniryhmä on sanonut vaurioittaneensa Venäjän elektronisen sodankäynnin laitteita Novgorodin alueella.
Partisaanit kertoivat sytyttäneensä 17. maaliskuuta tuleen kolme puhelinmastoa, jotka oli varustettu elektronisen sodankäynnin antenneilla. Ryhmän mukaan mastojen palot mahdollistivat ukrainalaisdroonien iskun Staraja Russassa Novgorodin alueella sijaitsevaan lentokonekorjaamoon.