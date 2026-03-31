Rajavartiolaitos on havainnut aamulla miehittämättömän ilma-aluksen Parikkalan kunnan alueella sijaitsevan Pyhäjärven jäällä.
Pohjois-Karjalan rajavartiosto on eristänyt tapahtuma-alueen tutkinnan turvaamiseksi.
Tilanteesta ei aiheudu vaaraa sivullisille, kerrotaan Rajavartiolaitoksen tiedotteessa. Rajavartiolaitos kertoo havaineensa aluksen tiistaiaamuna.
Poliisi on ottanut laitteen tutkinnasta johtovastuun. Poliisi sai ilmoituksen ilma-aluksesta Pyhäjärven jäällä tiistaina iltapäivällä. Poliisi ei voi tässä vaiheessa vahvistaa, milloin alus on pudonnut jäälle.
Viranomaiset ovat eristäneet alueen. Eristetyn alueen sisäpuolella on asuinrakennuksia, joissa majoittuvia henkilöitä on varotoimena ohjeistettu poistumaan alueelta tutkinnan ajaksi. Tämänhetkisen tiedon perusteella ilma-alus ei ole aiheuttanut henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
Keskusrikospoliisi tukee paikalla olevaa viranomaistoimintaa ja arvioi erikseen mahdollisen oman esitutkinnan edellytyksiä.
Parikkalan vt. kunnanjohtaja Harri Anttila kertoo saaneensa tiedon asiasta medialta, eikä hänellä ole tapaukseen lisää kommentoitavaa. Viranomaiset eivät ole olleet yhteydessä Anttilaan.
Venäjän rajalla sijaitsevan Pyhäjärven pinta-ala on 248 neliökilometriä. 206,79 neliökilometriä siitä on Suomen alueella. Järven Suomen puoleinen osa sijaitsee Kiteellä ja Parikkalassa.
Suomeen putosi sunnuntaina kaksi droonia, yksi Luumäelle ja toinen Kouvolan pohjoispuolelle. Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, liittyykö Parikkalan havainto aiempiin droonihavaintoihin.