Val di Fiemmessä talviolympialaisten maastohiihdoista raportoivat MTV Urheilun toimittajat Anssi Shemeikka ja Tuomas Hämäläinen ennakoivat tiistaina käytävien perinteisen sprinttihiihtojen asetelmia.
Suomalaisittain suurin ennakkohuomio on ollut Jasmi Joensuussa, joka voitti perinteisen sprinttikisan olympiaradalla Tour de Skin aikana alkuvuodesta. Tuolloin viivalta puuttui kuitenkin muutama tähtinimi.
Hämäläinen oli kiinnittänyt huomiota Joensuun maanantaisiin ennakkokommentteihin olympiasprintistä.
– Joensuusta huokui sellainen epävarmuus. Hän sanoi, että joku voisi ottaa tästä paineita. Tulkitsin epäsuorasti, että hän viittasi siinä itseensä. Hän on puhunut, että nämä ovat hänen viimeiset olympialaisensa