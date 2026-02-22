Reijo Jylhä pohti, että Kerttu Niskasen olisi ollut hyvin vaikea saavuttaa 50 kilometrin olympiapronssia vaikka toinen suksipari olisi toiminut paremmin.

Milano-Cortinan olympialaisten viimeisessä hiihtokilpailussa – naisten perinteisellä 50 kilometrillä – pronssista oli loppukilometreillä kamppailemassa kuusikin hiihtäjää. Joukossa oli Suomen Kerttu Niskanen.

Hän sijoittui lopulta seitsemänneksi.

– Se oli kyllä taistelu, Suomen naisten hiihtomaajoukkueen vastuuvalmentaja Reijo Jylhä naulasi Niskasen pronssitaistosta.

Luotsi pui tämän ensimmäisen suksiparin olleen "loistava". Niskanen vaihtoi suksensa 36 kilometrin kohdalla.

– Toinen suksi ei ollut kilpailukykyinen mitalitaisteluun. Hän pystyi kyllä taistelemaan joukossa mukana, mutta suksen pito oli vähän liian aggressiivinen. Se tökki, ja oli täysi työ pysyä ryhmässä.

Jylhä kehaisi perään Sveitsin Nadja Käliniä, joka saavutti parisprintin olympiahopean jatkoksi nyt 50 kilometrin henkilökohtaisen pronssin.

– Pakko sanoa pronssimitalin voittaneesta sveitsiläisestä, että hän on tehnyt arvokisoissa erittäin hyvää tulosta. Hän on ollut juurikin noissa loppuratkaisuissa erittäin hyvä. Oli kläbomaista juoksua nousun yläosassa, vaikka oli pronssitilasta kysymys. Ratkaisut häntä vastaan olisi pitänyt pystyä tekemään jo aikaisemmin.

Jylhä vahvisti arvion, että pronssin vieminen olisi ollut Niskaselle todella vaikeaa hyvälläkin toisella suksiparilla.

– Todellakin. Siihen olisi pitänyt pystyä matkan aikana. Ei olisi pitänyt tulla edes kiinni, olisi pitänyt pystyä pitämään takana.

"Aikamoista köyttä koko porukalle"

Jylhä luonnehti kilpailun olleen ylipäätään rankka kelin vaihdeltua sen aikana nopeasti.

– Kun seurasi hiihtämistä, piti vain sietää, että suksen toimivuus oli erilaista eri paikoissa.

Jylhä sanaili "yhden hiihtäjän syöttäneen aikamoista köyttä koko porukalle". Ruotsin Ebba Andersson saavutti ensimmäisen olympiakultansa kahden minuutin ja 15 sekunnin marginaalilla kisan kakkoseen.

– Heidi Weng pysyi parhaiten mukana. Kyllähän se oli näytös.

Kaksi henkilökohtaista olympiakultaa näistä olympiakisoista voittanut Ruotsin Frida Karlsson ei ollut sairastuneena päätösmatkalla mukana. Jylhä kuitenkin sanoi, että jos poissa olleet olisivat osallistumaan kyenneet, Andersson olisi silti voinut olla tänään voittaja.

"Uusia ei ole tullut"

Suomen ainoaksi maastohiihtomitaliksi jäi naisten viestipronssi. Viimeksi Suomi oli jäänyt ilman maastohiihdon henkilökohtaista olympiamitalia Torinossa 2006.

Jylhä ei varsinaisesti pursua toiveikkuutta lähivuosien näkymistä.

– Naiset ovat murrosvaiheessa. Kokeneilla hiihtäjillä on jo ikää paljon ja ura on pitkällä. Uusia ei ole tullut. Uudella päävalmentajalla ja valmennustiimillä on mietittävää, miten tästä eteenpäin. Kun urheilijoita lopettaa, ihan yhdessä kahdessa vuodessa ei pääse uusia tulemaan maailman kärkipäähän.

Krista Pärmäkoski on ilmoittanut tämän kauden jäävän hänen uransa viimeisekseen. Kokeneeseen kaartiin myös lukeutuva Kerttu Niskanen on sanonut menevänsä vuosi kerrallaan.

– Naisten koko pohjoismainen kärkikaarti on yllättävän vanha, niin Ruotsin kuin Norjankin osalta. Tosi paljon on iäkkäitä hiihtäjiä. Keski-Euroopassa taas on tosi paljon nuoria ja lahjakkaita hiihtäjiä. On hyvinkin mahdollista, että tässä tapahtuu jonkin ajan kuluttua liikahdus siihen suuntaan, että keskieurooppalaiset hiihtäjät pärjäävät tosi hyvin naisten sarjoissa, Jylhä jatkoi perkaustaan.

Hän ei jatka naisten vastuuvalmentajana enää tämän kauden jälkeen. Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentajaksi Teemu Pasasen tilalle astuu ruotsalainen Joakim Abrahamsson.