Kerttu Niskasen viides sija Milano-Cortinan talviolympialaisten avausmatkalla antaa lupauksia jatkoa ajatellen.

Niskanen nousi 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailussa perinteisen jälkeen hiihdetyllä vapaan osuudella mukaan mitalitaisteluun, mutta pronssi karkasi Norjan Heidi Wengin matkaan reilun 27 sekunnin erolla.

Niskasen edelle maalisuoralla ehti myös Sveitsin Nadia Kälin. Sen sijaan kultaa voittaneeseen Ruotsin Frida Karlssoniin tuli eroa liki kaksi minuuttia.

– Kerttuhan hiihti älyttömän hyvin. Parempi sijoitus tuli kuin etukäteen ajattelin, myöntää MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä.

– Se oli Kertulta vahva osoitus siitä, että tämän vuoden paras kunto on osunut olympialaisiin. Se nyt ei tällä matkalla riittänyt mitaliin, mutta hyvään sijoitukseen kuitenkin, Isometsä jatkaa.

Niskasen päämatka Val di Fiemmessä on kisojen päätöspäivänä hiihdettävä 50 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailu. Myös viikon päästä kisattava viesti kuuluu mitalipotentiaalisiin matkoihin.

– Tässä voi ihan rauhallisin mielin odottaa viestiä ja viittäkymppiä, Isometsä arvioi.

– Tietysti ero kärkeen oli valtava, mutta oli kyllä raskas kilpailukin. Eron muodostuivat aika isoiksi.

Yhdistelmäkilpailun vapaan hiihtotavan aikoja ei ole kovinkaan mielekästä verrata keskenään, sillä alla oli hiihtäjiltä vaihtelevasti sujunut perinteisen osuus. Silti yllätyksiäkin nähtiin.

– Se on vähän siitäkin kiinni, kuinka tiukoilla urheilija on pitänyt itseään perinteisellä. Siksi noista ei liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä voi vetää, Isometsä toteaa.

– Moa Ilar, jota odotettiin kärkipäähän, ei ollut kovin lähellä (14:s), ja Jonna Sundling (11:s) tummui ihan täysin. Astrid Öyre Slind (6:s), joka on varmasti koko sirkuksen kestävin urheilija, tilttasi noin pahasti.

– Joskus käy sillä tavalla, että perinteisen jälkeen vapaa ei vain lähde. Sille ei periaatteessa mitään erityistä selitystä ole. Nyt näki Slindistä, että hän tippui heti. Häntä ei kuitenkaan pidä unohtaa viidenkympin kisasta, kun siinä ei tarvitse vaihdella tyylejä, Isometsä muistuttaa.