Hiihtoniilot: Jari Isometsä ärähtää norjalaistempusta – "Olisin ottanut puhelimen ja tunkenut sen sinne..." 3:03 Norjan nuori tähtihiihtäjä vihastutti – "Sappeni kiehahti." Julkaistu 09.12.2025 07:19 Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä murahti norjalaishiihtäjä Einar Hedegartille MTV Katsomon Hiihtoniilot-ohjelman kolmannessa jaksossa. Lue myös: Hiihtoniilot: Kerttu Niskanen hälyttävässä tilanteessa – Jari Isometsä huolissaan: "Nyt on pakko päästä vähän lähemmäs" Einar Hedegart juhli sunnuntaina uransa ensimmäistä maastohiihdon maailmancup-osakilpailuvoittoa. Kun hänen ykkössijaansa 10 kilometrin vapaan väliaikalähdössä suurimmin uhannut maanmies Andreas Fjorden Ree lähestyi maalia, Norjan 24-vuotias kukko alkoi iskeä Instagramiin livelähetystä tulille. 0,4 sekunnin turvin kilpailun voittanut Hedegart joutui tuomariston puhutteluun, sillä touhu rikkoi lähetysoikeuksiin sidottuja sääntöjä. Kilpailijat saavat jakaa kuvamateriaalia vasta kisojen päätyttyä. Lue myös: Hiihtotähti jyrisee: Tunarit pihalle Hiihtoniilot-ohjelmassa asian tapetille nostanut MTV Urheilun toimittaja Anssi Shemeikka piti lisäksi kuvaamista epäkunnioittavana kanssakilpailijoita kohtaan. Asiantuntija Jari Isometsä löi puita takkaan huomauttaen Andreas Fjorden Reen tilanteesta niukan tappion jälkeen.





– Jos minua olisi aikoinaan tullut kuvaamaan, minä olisin ottanut sen puhelimen ja tunkenut sen sinne… jonnekin, Isometsä ärähti.

– Se oli todella epäkunnioittava teko.

Asiantuntija toivoo Hedegartin ottavan opikseen.

– Nuoret tekevät virheitä, ja joskus me vanhemmatkin. Nuorilla on kuitenkin mahdollisuus ottaa niistä opiksi. Se oli kyllä nimenomaan kilpakumppaneita kohtaan epäkunnioittavaa.

– Nykypäivänä otetaan videoita mistä vaan, mutta toki, se on säännöissä kielletty, että näin ei saa tehdä. Hän sai siitä huomautuksen, ja varmasti se jää viimeiseksi kerraksi.

Hedegart myös vakuutti Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle, että seuraavalla kerralla liveä ei ole tulossa.

Mitä sanottavaa Isometsällä on Hedegartista esille nostetusta ampumahiihtotaustasta? Entä mikä miehen paikka on ”ravintoympyrässä”, josta norjalaiset olympiakilpailijoita valitsevat? Katso Hedegartia käsittelevä osio ylälaidan videolta. Koko jakso nähtävissä alla.

