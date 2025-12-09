MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä murahti norjalaishiihtäjä Einar Hedegartille MTV Katsomon Hiihtoniilot-ohjelman kolmannessa jaksossa.
Einar Hedegart juhli sunnuntaina uransa ensimmäistä maastohiihdon maailmancup-osakilpailuvoittoa. Kun hänen ykkössijaansa 10 kilometrin vapaan väliaikalähdössä suurimmin uhannut maanmies Andreas Fjorden Ree lähestyi maalia, Norjan 24-vuotias kukko alkoi iskeä Instagramiin livelähetystä tulille.
0,4 sekunnin turvin kilpailun voittanut Hedegart joutui tuomariston puhutteluun, sillä touhu rikkoi lähetysoikeuksiin sidottuja sääntöjä. Kilpailijat saavat jakaa kuvamateriaalia vasta kisojen päätyttyä.
Hiihtoniilot-ohjelmassa asian tapetille nostanut MTV Urheilun toimittaja Anssi Shemeikka piti lisäksi kuvaamista epäkunnioittavana kanssakilpailijoita kohtaan. Asiantuntija Jari Isometsä löi puita takkaan huomauttaen Andreas Fjorden Reen tilanteesta niukan tappion jälkeen.