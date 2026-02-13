Val di Fiemmessä on torstai-illasta lähtien kohistu Norjan ja Yhdysvaltain toiminnasta tiistaina käydyn sprintin erävaiheessa. Molempien joukkueiden on todettu tuoneen huoltoalueelle sinne yleensä kuulumatonta kalustoa, mutta Jari Isometsä ei näe tapahtuneessa aineksia sen suurempaan skandaaliin.

Norja vei huoltoalueelle sähkökäyttöisen voitelukoneen, jota se ei kuitenkaan omien sanojensa mukaan voinut käyttää kuin manuaalisesti, sillä huoltoalueelle ei ole vedetty sähköjä.

Perinteisen sprintissä on erien välissä mahdollista käsitellä suksien pitoalueita, mutta luistovoiteiden kanssa pelaaminen on kiellettyä.

– Tämähän on herkullinen kohu. Tätä vähän paisutellaan liikaakin. Todennäköistä – jopa varmaa – on se, että ei se kilpailijoiden lopulliseen järjestykseen vaikuttanut, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä sanoo Hiihtoniilot-ohjelman tuoreimmassa jaksossa.

Muiden maiden keskuudessa suuttumusta on aiheuttanut erityisesti se, että Norja oli pyytänyt Kansainväliseltä hiihtoliitolta (FISiltä) erikoislupaa viedä voitelulaitteen huoltoalueelle – ja saanut luvan.

FIS ei kuitenkaan kertonut tästä erivapaudesta muille maille.

– Kun säännöt ovat olemassa, niin niitä pitää noudattaa. Kansainvälinen hiihtoliitto teki virheen ja on pyytänyt anteeksi. No, se ei paljon lohduta, vaan pitäisi olla tarkempi.

– Norjalaisilla on aina ollut vähän omia etuja. Tämä ei ole mitenkään erikoista. Mutta minkä edun tällaisesta saa? Onko siitä etua ollenkaan vai onko se etu kymmenyksen tai kaksi – vaikea sanoa.

Yhdysvaltain huoltoryhmällä oli puolestaan mukanaan nestepullo, joka heidän mukaansa sisälsi jonkinlaista puhdistusainetta, jolla suksihuoltajien oli mahdollista puhdistaa käsiään pitovoiteesta.

– Sehän voi olla luistovoidetta, mutta jotenkin mietin sitä, että jos siellä on luistovoidetta, niin uskaltaako kukaan koskea siihen luistopintaan. Sillä jos joku näkee, niin se on välitön hylkäys.

Suomen Lauri Vuorinen sijoittui miesten sprintissä neljänneksi. Hänen edelleen ylsi kaksi norjalaista ja yksi yhdysvaltalainen.

