Norjalainen ampumahiihtotähti Sturla Holm Lägreid hämmensi kaikkia tiistaina saavuttamansa pronssimitalin jälkeen, kun hän avautui pettämisestään.

Miesten ampumahiihdossa normaalimatkan olympiapronssia pokannut Sturla Holm Lägreid aiheutti hämmennystä kilpailun jälkeen, kun hän tunnusti suorassa lähetyksessä pettäneensä naisystäväänsä. Hän käytti puheenvuoronsa omien sanojensa mukaan siinä toivossa, että tämä antaisi tapahtuneen anteeksi.

– Minulla ei ole mitään menetettävää. Minulla oli mahdollisuus aitoon rakkauteen, ja mokasin sen niin pahasti. En ole varma, voiko sitä antaa anteeksi.

– Jos näin toimimalla saan edes pienen mahdollisuuden kertoa hänelle, kuinka paljon rakastan häntä, olen valmis suorittamaan sosiaalisen itsemurhan suorassa tv-lähetyksessä.

Norjassa Lägreidin toimintaa kummasteltiin, paheksuttiin ja julistettiin sopimattomaksi. Muun muassa entiset maastohiihdon supertähdet Petter Northug ja Therese Johaug antoivat Lägreidille kipakkaa palautetta toiminnastaan.

– Johan-Olav Botn, joka on käyttänyt loputtomasti aikaa päästäkseen huipulle, onnistuu silloin, kun sillä on eniten merkitystä, ja hänestä tulee olympiavoittaja. Ja kunnioittaa kuollutta ystäväänsä Sivertiä. Vahvaa, Northug kirjoitti sosiaalisessa mediassa ja jatkoi:

– Tiimikaveri keskittyy siihen, kenen kanssa on n***inut ja kenen kanssa ei. Se oli kuin exät rannalla.

"Kadun syvästi"

Nyt Lägreid on saamansa kritiikin jälkeen ymmärtänyt virheensä ja pyytää anteeksi kaikilta osallisilta.

– Kadun syvästi, että nostin tämän henkilökohtaisen asian esille päivänä, joka oli juhla Norjan ampumahiihdolle. En ole ollut aivan oma itseni tänään, enkä ole ajatellut selvästi, Lägreid aloitti.

– Anteeksipyyntö menee Johan-Olaville, joka ansaitsi kaiken huomion voitettuaan kultaa. Se menee myös minun ex-tyttöystävälleen, joka tahtomattaan joutui median huomion kohteeksi, toivottavasti hän voi hyvin. En voi muuttaa tätä, mutta suljen nyt tämän oven takanani ja keskityn olympialaisiin. En aio vastata kysymyksiin tästä aiheesta enää, Lägreid kertoi kirjallisessa tiedotteessaan VG:n mukaan.

Keskiviikkoaamuna VG:n tavoittama Lägreidin entinen naisystävä kommentoi tapahtunutta.

– Minä en ole hakeutunut tähän tilanteeseen, ja se satuttaa, että jouduin siihen. Olemme olleet yhteydessä, ja hän tietää minun kantani tähän asiaan, nainen vastasi viestillä.