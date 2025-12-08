Ruotsalaishiihtäjä William Poromaa sanoo "boikotoivansa" Davosin maailmancupia.

Maailmancupia hiihdetään seuraavaksi tulevana viikonloppuna Sveitsin Davosissa. Mukana mc:ssä voi olla ensimmäistä kertaa venäläisiä ja valkovenäläisiä hiihtäjiä sitten vuoden 2022 – sikäli kuin he täyttävät neutraaliuden määrittelyn.

Venäjän hiihtoliiton puheenjohtaja Jelena Välbe on kertonut nuorten maailmanmestari Saveli Korostelevin saaneen viisumin ja olevan lähdössä Davosiin.

Ruotsin tähdeltä William Poromaalta udeltiin Expressenin mukaan tuoreeltaan, voisiko hän boikotoida kilpailuja, joissa on venäläisiä ja valkovenäläisiä hiihtäjiä mukana.

– Boikotoin sen sijaan Davosia, mies heitti hymyillen.

Poromaa perusteli korkealle menemisen ja sieltä takaisin tulemisen sopineen hänelle huonosti, ja sitä olisi hänen mukaansa vältettävä.

– Jos aion kilpailla korkealla, minun on oltava siellä kolme viikkoa etukäteen, muuten se ei toimi, nimekäs sivakoija sanoi.

Lue myös: Perttu Hyvärinen ja Remi Lindholm sisään