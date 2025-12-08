Suomen maastohiihtomaajoukkueen ykkösnimiin kuuluvan Kerttu Niskasen, 37, surkea tuloskunto herätti pohdintaa MTV Katsomon Hiihtoniilot-ohjelman kolmannessa jaksossa. Niskasen edesottamukset viikonloppuna Trondheimin maailmancup-kisoissa eivät antaneet minkäänlaista osviittaa kehityksestä.

Olympialaisia ajatellen myös Iivo Niskasen ja Krista Pärmäkosken tilanteet kurtistivat MTV Urheilun asiantuntijan Jari Isometsän ja toimittaja Anssi Shemeikan kulmia. Kerttu Niskasen tilanne on kuitenkin kokeneesta kolmikosta aivan oma lukunsa.

– Kerttu on ollut kyllä todella kaukana. Olenko huolissani? Olen, mutta kun kysymys on Kertusta niin en ole kyllä menettänyt toivoani, Isometsä tähdensi.

Niskanen on sijoittunut kauden neljällä normaalimatkallaan kahdesti 20 parhaan joukkoon ollen molemmilla kerroilla sijalla 19. Ero kärkeen on pienimmillään ollut minuutin ja neljä sekuntia.

– Viikonloppuna Davosissa ei vielä hiihdetä sitä Kertun leipälajia eli perinteistä. Mutta nyt on pakko päästä jo vähän lähemmäs, koska siitä ei ole enää pitkä aika olympialaisiin.

– Kertun hiihtäminen on todella väkinäistä. On sellainen tunne kuin pää haluaisi hiihtää lujempaa. Aivoissa on muistikuva siitä, millaista vauhtia on pystynyt joskus hiihtämään. Mutta kun ei tapahdu. Silloin se menee siihen, että yrittää hiihtää väkisin kovaa, ja kun se ei onnistu alkumatkasta, loppumatkasta tulee vielä väsy. Lihaksisto ei yksinkertaisesti ole valmis, Isometsä sanoi.

