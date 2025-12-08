Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on sallinut tällä kaudella piskuisten maiden heikoille urheilijoille mahdollisuuden osallistua maailmancupiin ennen joulua. He voivat yrittää saada maalleen paikan helmikuussa kilpailtaviin Milano-Cortinan olympialaisiin.

Mika Vermeulenin kauden paras sijoitus on kolmas tila Rukan 10 kilometrin perinteisen maailmancup-kilpailusta marraskuun lopusta. Hän ei aloittelijoita huipputasolle haluaisi.

– Tämä on vaarallista ja syy siihen, miksi aloitetaan lasten hiihtokilpailuissa eikä maailmancupissa, Itävallan tähti Mika Vermeulen älähti.

Myös Norjan huiput Harald Östberg Amundsen ja Jan Thomas Jenssen älistelivät touhua. Jenssen pohti, tietääkö filippiiniläinen edes, miten sauvat laitetaan käteen.

– Tiedän, että FIS yrittää saada heitä olympialaisiin, mutta he tekevät paljon hallaa meille, jotka tulemme tänne hiihtämään kovaa, Jenssen ruoti.

Kilpailujohtaja vastaa

FIS:n kilpailujohtaja Michal Lamplot ei pidä heikompien hiihtäjien kisaamista maailman parhaiden kanssa vaarallisena. Hänen mukaansa ennen joulua käytävät kilpailut, joihin heikommat voivat osallistua, ovat poikkeus.

– Trondheimin tiukan ohjelman ja vähäisen päivänvalon vuoksi heidät piti kuitenkin laittaa lähtölistan alkuun, muuten kilpailu olisi venynyt liian pitkäksi ja mennyt päällekkäin yhdistetyn hiihdon kanssa, kilpailujohtaja setvi.