Mika Vermeulen haluaa pienten hiihtomaiden aloittelevat urheilijat ulos maailmancupista.
Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on sallinut tällä kaudella piskuisten maiden heikoille urheilijoille mahdollisuuden osallistua maailmancupiin ennen joulua. He voivat yrittää saada maalleen paikan helmikuussa kilpailtaviin Milano-Cortinan olympialaisiin.
Voi esittää kuitenkin kysymyksen, onko nähty ollut aina maailmancupin arvolle sopivaa. Norjan yleisradioyhtiö NRK nosti tikunnokkaan Edward Limbagan hiihtelyn. 48-vuotias filippiiniläinen sivakoi marraskuussa Suomessa elämänsä ensimmäiset maastohiihtokilpailut, ensin Oloksella ja sitten Rukalla maailmancupissa.
Meno on ollut sen mukaista. Viime sunnuntaina mies jäi Trondheimissa viimeiseksi eli 111:nneksi 10 kilometrin vapaan maailmancup-mittelössä Trondheimissa. Norjalaiselle voittajalle Einar Hedegartille tuli turpaan 23 minuuttia ja 29 sekuntia.
NRK:lla on artikkelissaan videopätkä, jossa Limbaga kaatuu vasemmalle kaartuvassa alamäessä ja rikkoo sauvansa. Ohi laskee kovalla vauhdilla muita hiihtäjiä, jotka ovat vaarassa törmätä filippiiniläiseen.