Epäilty ja uhri ovat 20–30-vuotiaita miehiä.
Helsingin poliisi on tavoittanut lauantaisesta tapon yrityksestä epäillyn miehen.
Yksi henkilö loukkaantui lauantaina Helsingin ydinkeskustassa Kaivopihan käytävällä iltakahdeksan aikaan.
Epäilty tekijä pakeni paikalta.
– Uhrin tila on vakaa, mutta hän on edelleen sairaalahoidossa, kommentoi Helsingin poliisin päivystävä tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen MTV Uutisille.
Poliisi tavoitti epäillyn myöhemmin Vantaalta Tikkurilasta julkiselta paikalta.
Mies on otettu kiinni, ja häntä epäillään edelleen tapon yrityksestä.
Poliisi ei kommentoi tekovälinettä, mutta sanoo että uhri ja epäilty tunsivat toisensa.
Myös kaksi viikkoa sitten ydinkeskustassa tapahtui laajaa huomiota herättänyt väkivallanteko. Kaksi miestä puukotti kuoliaaksi miehen karaokebaarin edessä Mikonkadulla. Tapausta tutkitaan tappona.