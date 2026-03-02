Poliisi epäilee aikuista miestä isänsä taposta Espoossa.
Länsi-Uudenmaan poliisi on jatkanut Espoon Rastaspuistossa perjantaina tapahtuneen epäillyn tapon esitutkintaa.
Rikoksesta epäilty on poliisin mukaan aikuinen mies. Uhri on hänen isänsä.
Poliisi otti epäillyn kiinni kerrostalon edessä
Poliisi sai tiedon väkivallanteosta hieman kello 23 jälkeen perjantaina.
Teko tapahtui poliisin mukaan kokonaisuudessaan kerrostaloasunnossa, jossa olivat läsnä vain epäilty ja uhri.
Uhri menehtyi tapahtumapaikalla.
̵– Poliisi otti epäillyn kiinni kerrostalon edustalla. Kiinniotto sujui rauhallisesti, rikoskomisario Tero Tonteri kertoo tiedotteessa tänään maanantaina.
Epäilty on selvittänyt poliisin mukaan kuulusteluissa omalta osaltaan tapahtumien kulkua.
Teossa on käytetty teräasetta, mutta lopullinen kuolinsyy selviää oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa.
Tapahtuneen esitutkinta jatkuu kuulusteluilla sekä teknisellä tutkinnalla.
Poliisi esittää epäiltyä vangittavaksi tiistaina.