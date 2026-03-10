Alaikäisten tekemäksi epäiltyjen seksuaalirikosten määrä on kasvanut valtavasti 2020-luvulla.
Poliisin tietoon tulee huomattavasti enemmän alaikäisten tekemäksi epäiltyjä seksuaalirikoksia. Poliisihallituksen vuoden 2025 tilastojen mukaan alle 15-vuotiaiden tekemäksi epäiltyjen rikosten määrä on kasvanut 78 prosentilla viiden vuoden aikana. 15–17-vuotiailla kasvua epäillyissä seksuaalirikoksissa on 63 prosenttia.
Lukemaa ovat nostaneet etenkin lasta seksuaalisesti esittävään materiaaliin liittyvät rikokset.
– Esimerkiksi vuonna 2025 poliisin tietoon tuli 241 tapausta, jossa alle 15-vuotiaan epäiltiin levittäneen lasta seksuaalisesti esittävää materiaalia. Haitallisille sisällöille altistuminen verkossa voi lisätä lapsen riskiä syyllistyä itse rikokseen, kuten seksuaaliväkivaltaan, kertoo ylikomisario Saara Asmundela Poliisihallituksesta.
Kansainvälisessä tutkimuksessa on samoja signaaleja lasten ja nuorten tekemäksi epäillyn seksuaaliväkivallan yleistymisestä. Englannissa ja Walesissa vuonna 2022 tehdyn tutkimuksen mukaan yleisin ikä kaikilla seksuaaliväkivallasta epäillyillä oli 14 vuotta.
Uutinen päivittyy.