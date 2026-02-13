Sivullinen soitti hätäkeskukseen.
Huopalahdentiellä Helsingissä tapahtui perjantaiaamuna väkivaltarikos. Poliisi sai tiedon asiasta sivullisen soitettua hätäkeskukseen kello 8.30.
– Epäilty väkivaltarikos tapahtui yksityisasunnossa. Teosta epäilty henkilö on otettu kiinni ja uhri toimitettu sairaalaan, Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan MTV Uutisille.
Poliisin mukaan tilanteensa ei aiheutunut vaaraa sivullisille. Poliisi tiedottaa asiaa lisää myöhemmin.
Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.