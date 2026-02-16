Kaksi miestä on kuollut Tampereella.

Tampereella on tapahtunut viikonloppuna kaksi henkirikosta, kertoo poliisi. Kumpaakin tapausta tutkitaan tappona.

Tapaukset eivät liity toisiinsa.

Ensimmäinen epäillyistä tapoista tapahtui Hervannassa Lindforsinkadulla yksityisasunnossa. Uhri on aikuinen mies.

Poliisi epäilee taposta tamperelaista miestä. Hänet otettiin kiinni tekopaikalta. Tapaus tuli poliisin tietoon lauantaina aamuseitsemältä, mutta poliisi ei toistaiseksi kerro sitä, kuka teki asiasta ilmoituksen hätäkeskukseen.

Poliisi ei kommentoi sitäkään, mikä oli uhrin ja epäillyn yhteys toisiinsa.

Toinen epäilty tappo tapahtui Riihitiellä sijaitsevassa asunnossa. Myös tässä tapauksessa uhri on aikuinen mies.

Poliisi sai tiedon tapahtuneesta sunnuntain vastaisena yönä kello 2.30.

Rikosylikomisario Pasi Nieminen kertoo MTV Uutisille, että poliisi otti tapaukseen liittyen kiinni seitsemän henkilöä, joista osa on miehiä ja osa naisia. Osa heistä on jo vapautettu eikä heitä enää epäillä rikoksesta.

Molempien tapausten esitutkinta on poliisin mukaan vasta alkuvaiheessa eikä tekojen yksityiskohdista, kuten tekotavoista, kerrota sen vuoksi tällä hetkellä enempää.