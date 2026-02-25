Poliisi epäilee kolmea 17-vuotiasta nuorta tapon yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä Turussa viime viikon torstaina.

Lounais-Suomen poliisi on jatkanut viime viikon torstaina Turun Mäntymäessä tapahtunutta väkivallantekoa.

17-vuotias nuori joutui puukotuksen uhriksi 19. helmikuuta Turussa Kunnallissairaalantiellä. Poliisi epäilee teosta kolmea 17-nuorta, jotka Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi alkuviikon aikana poliisin esityksestä.

Poliisi tiedottaa tutkivansa asiaa tapon yrityksenä, törkeänä ryöstönä sekä toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitona. Puukotettu nuori loukkaantui teossa vakavasti, mutta hän ei ole hengenvaarassa.

Poliisi otti jo tekoiltana kiinni kaksi epäiltyä. Myöhemmin tapaukseen liittyen otettiin kiinni vielä kolmas nuori epäilty. Kaikilla epäillyillä on väkivaltahistoriaa.

− Poliisin alustavan käsityksen mukaan kyse ei ole sattumanvaraisesta teosta, vaan osalliset ovat olleet keskenään yhteydessä aiemmin, toteaa tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Järvenpää poliisin tiedotteessa.

Poliisi ei vielä kommentoi teon motiiveja tai muita yksityiskohtia. Poliisi kertoo tiedottavansa asiasta seuraavan kerran tutkinnan päättyessä.