Poliisi on saanut valmiiksi Helsingin Mikonkadun puukotuksen rikostutkinnan. Kahta miestä epäillään asiassa taposta.

Asiassa on kyse helsinkiläisen karaokeravintolan edustalla tapahtuneesta puukotuksesta. Rikos tapahtui 8. tammikuuta iltakymmenen jälkeen ja uhri kuoli myöhemmin sairaalassa useiden ylävartaloon tehtyjen teräaseeniskujen seurauksena.

Taposta epäillään kahta 2000-luvulla syntynyttä miestä. He olivat poliisin käsityksen mukaan tutustuneet uhriin saman päivän aikana.

– Baarissa oli tullut jonkinlaista välienselvittelyä ja sanaharkkaa, joka oli sitten kärjistynyt baarin ulkopuolella tappeluksi. Hyvin pian tilanteessa otettiin puukko esiin ja sillä iskettiin maahan kaatunutta uhria ylävartalon alueelle, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm Helsingin poliisilaitoksen tiedotteessa.

Asia on siirtynyt poliisilta syyttäjälle, joka päättää syytteen nostamisesta.

