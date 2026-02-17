Tampereella tapahtui viikonloppuna kaksi henkirikosta. Poliisi kertoi maanantaina, että tapaukset eivät liity toisiinsa.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tänään vanginnut miehen epäiltynä Hervannan Lindforsinkadulla lauantaiaamuna ilmi tulleeseen rikokseen.

Vangittu on asunnon haltija ja uhri on asunnossa vieraillut mies. Tekoaikaan asunnossa on ollut myös kaksi muuta henkilöä. Teko on tehty teräaseella ja tekoa on edeltänyt väkivaltainen riita tekijän ja uhrin välillä.

Poliisi puolestaan esittää sunnuntaina Riihitiellä ilmi tulleeseen henkirikokseen liittyen vangittavaksi yhtä henkilöä huomenna Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Muut kiinniotetut henkilöt on vapautettu. Myös tässä tapauksessa rikoksen tekovälineenä on käytetty teräasetta. Tekoa on edeltänyt riitaa tekijän ja uhrin välillä. Heistä kumpikaan ei asunut tekopaikan kiinteistössä.

Rikosylikomisario Pasi Nieminen kertoi MTV Uutisille maanantaina, että poliisi otti Riihitien tapaukseen liittyen kiinni aluksi seitsemän henkilöä, joista osa on miehiä ja osa naisia.

Lue lisää: Tampereella kaksi tappoa viikonloppuna

Kummassakin tapauksessa päihteillä on ollut osuutensa tapahtumien kärjistymiseen, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Poliisi kertoi jo maanantaina, että tapaukset eivät liity toisiinsa.