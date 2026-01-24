Helsingin poliisi sai iltakahdeksan aikaan ilmoituksen epäillystä väkivaltarikoksesta Makkaratalossa, Kaivopihan käytävällä.
Poliisin mukaan yksi henkilö on loukkaantunut väkivallanteossa.
– Poliisi oli nopeasti paikalla ja antoi uhrille välittömästi ensiapua, poliisi kertoo tiedotteessaan.
Uhri toimitettiin tapahtumapaikalta sairaalahoitoon.
Epäilty tekijä poistui teon jälkeen paikalta. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja jatkaa epäillyn tavoittamista.
Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä. Rikosnimike voi täsmentyä tutkinnan edetessä.