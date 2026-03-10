Tulkattujen hätäpuheluiden määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina, kertoo Hätäkeskuslaitos.
Vuosina 2020–2025 tulkattujen hätäpuheluiden määrä moninkertaistui. Määrä kasvoi noin 200 puhelusta yli 1 800 puheluun.
Tulkattujen puheluiden määrä on edelleen pieni suhteessa hätäilmoitusten kokonaismäärään.
Vuonna 2020 tulkattuja kieliä oli yhteensä 15, viime vuonna jo 41. Eniten puheluja tulkattiin venäjän, ukrainan ja arabian kielillä.
Ukrainan tulkkaustarve on kasvanut Venäjän hyökkäyssodan aikana, kun ukrainalaisten määrä Suomessa on kasvanut.