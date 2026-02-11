Ulkoministeriön konsulipalvelut auttoivat viime vuonna yli 245 000:ta suomalaista maailmalla.
Ulkoministeriön ympärivuorokautista päivystystä hoitavaan päivystyskeskukseen otettiin viime vuonna 2025 yhteyttä noin 6 700 kertaa, kerrotaan ulkoministeriöstä.
Avustustapauksia oli eniten suomalaisten suosituimmissa matkakohteissa Espanjassa, Saksassa, Thaimaassa, Virossa ja Ruotsissa.
Ulkoministeriötä työllistivät edellisvuosien tapaan luonnononnettomuudet, kuten hirmumyrskyt, maastopalot, maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset, sekä maiden sisäiset konfliktit ja levottomuudet.
Viime vuonna konsulikriiseistä eniten työllisti Lähi-idän tilanne. Lisäksi korostuivat poliittiset levottomuudet sekä väkivaltaisiksi muuttuneet mielenosoitukset useissa maissa, kuten Tansaniassa ja Nepalissa.