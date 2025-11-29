Rannikkoalueilla on nyt poikkeuksellisen lämmintä eikä lunta ole näköpiirissä.

Viime päivät ovat olleet sateisia ja harmaita, eikä loppua ole näköpiirissä ainakaan Etelä-Suomessa, MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen sanoo.

Matalapaine nostaa sateita, jotka tulevat pääasiassa vetenä Pohjois-Lappia lukuun ottamatta.

Lauantaina voimakas lounaistuuli pitää säätä lauhana eritysesti rannikoalueilla.

– Nyt rannikkoalueilla on poikkeuksellisenkin lauhaa, jopa kahdeksan astetta yön yli. Yli viiden asteen yölämpötilat marraskuussa ovat harvinaisia, Salminen kertoo.

Luminen maisema jää haaveeksi

Koko viikonlopun etelässä ja maan keskivaiheilla on harmaata. Lämpötila vaihtelee viiden asteen molemmin puolin, ja vaikka on lämmintä vuodenaikaan nähden, kovassa tuulessa ei tunnu kovin lämpimältä.

– Sateet väistyvät sunnuntaina maan itäpuolelle ja kuivaa ilmaa virtaa tilalle. Etelässäkin käydään pakkasella, minkä seurauksena märät teiden pinnat jäätyvät, Salminen varoittaa.