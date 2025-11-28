– Ei ole muuta ennustettavaa kuin, että rakoileeko jossain pilvipeite ja romahtaako jossain lämpötila. Sellainen ameebapilvi lilluu ja lämpötila sahaa nollan molemmin puolin, Pouta letkauttaa.

Joulukuun toisella viikolla korkeapainevyöhyke liikkuu idästä lähemmäksi Suomea ja tuo mukanaan kuivempaa keliä. Samalla kahtiajako tasoittuu ja tiedossa on vähäsateisia, harmaan pilvisiä päiviä.

Lapissa lämpötila pysyy pakkasen puolella läpi joulukuun ensimmäisen viikon, ja sinne kertyykin todennäköisesti mukava määrä lunta. Sen myötä koittaa selkeä kahtiajako, kun etelässä sulavat vähäisetkin lumet pois.

– Lumitilanne tulee muuttumaan hyvin vetiseksi Oulu-Kajaani-linjan eteläpuolella. Siellähän ei paljoa ole lunta tällä hetkelläkään, toteaa MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta .

– Jos pitäisi veikata, niin isossa osassa Suomea ei ole (jouluna) kunnon hankea. Vähän kuuraa ja vaaleahkoa tunnelmaa, Pouta spekuloi.