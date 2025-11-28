Joulukuusta on tulossa varsin sateinen, kertoo tuore kuukausiennuste.
Kosteat kelit saavat jatkoa ja ensi viikolla Suomen yli pyyhkäiseekin useampi sadealue. Oulun korkeudelta etelään asti sateet tulevat vetenä alas, mutta pohjoiseen on sen sijaan luvassa lunta.
– Lumitilanne tulee muuttumaan hyvin vetiseksi Oulu-Kajaani-linjan eteläpuolella. Siellähän ei paljoa ole lunta tällä hetkelläkään, toteaa MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.
Lapissa lämpötila pysyy pakkasen puolella läpi joulukuun ensimmäisen viikon, ja sinne kertyykin todennäköisesti mukava määrä lunta. Sen myötä koittaa selkeä kahtiajako, kun etelässä sulavat vähäisetkin lumet pois.
– Talvi muuttuu lumisemmaksi Lapissa, ei todellakaan etelässä. Oulun korkeudella on sitten vyöhyke, jossa sahataan edestakaisin.
Joulukuun toisella viikolla korkeapainevyöhyke liikkuu idästä lähemmäksi Suomea ja tuo mukanaan kuivempaa keliä. Samalla kahtiajako tasoittuu ja tiedossa on vähäsateisia, harmaan pilvisiä päiviä.
Harmaa joulu?
Joulun suhteen luotettavia ennustuksia on toistaiseksi hankala tehdä.
– Ei ole muuta ennustettavaa kuin, että rakoileeko jossain pilvipeite ja romahtaako jossain lämpötila. Sellainen ameebapilvi lilluu ja lämpötila sahaa nollan molemmin puolin, Pouta letkauttaa.