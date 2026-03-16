Frontexin veneen kaatuminen ja uppoaminen aiheutti neljän veneessä olleen ihmisen loukkaantumisen.
EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin vene kaatui ja upposi maanantaina Kreikassa Kastellorizon saaren edustalla. Onnettomuudessa loukkaantui neljä veneessä ollutta ihmistä, kertoi Kreikan rannikkovartiosto.
Loukkaantuneet vietiin helikopterilla läheiselle Rodoksen saarelle sairaalahoitoon.
Veneen kyydissä oli kreikkalaismedian mukaan kolmen hengen virolainen miehistö, Kreikan rannikkovartioston edustaja ja Viron Kreikan-suurlähettiläs. Kaikki veneessä olleet viisi ihmistä onnistuttiin pelastamaan.
– Ei ole selkeää, osuiko vene pohjaan vai johonkin vedessä kelluneeseen esteeseen, vai kaatuiko se ohjausvirheen takia, sanoi Kastellorizon pormestari Nikos Asvestis kreikkalaiselle uutistoimistolle.
Onnettomuuden tapahtuessa Frontexin vene ei ollut tehtävällä. Rannikkovartioston mukaan kaatumisen syitä tutkitaan.