Italian tennistähti Jannik Sinner palasi parin kuukauden tauon jälkeen turnausvoittojen makuun, kun miesten maailmanlistan kakkospelaaja vyöryi arvokkaan Indian Wellsin Masters-turnauksen kärkinimeksi Yhdysvaltain Kaliforniassa.

Sinner peittosi kaksinpelin loppuottelussa Daniil Medvedevin, joka yllätti välierässä maailmanlistan ykkösen Carlos Alcarazin. Sinner osoitti hyvävireiselle Medvedeville kuitenkin kaapin paikan ja peittosi venäläisen erin 7–6, 7–6.

Finaalivoitollaan Sinner ylsi melkoiseen merkkitekoon. Italialainen on voittanut kovilla kentillä nyt käytännössä kaiken mahdollisen: kaksi grand slam -turnausta, ATP-kiertueen finaaliturnauksen sekä kuusi ATP Masters -tason turnausta.

Sinner voitti Australian avointen grand slam -turnauksen vuosina 2024 ja 2025 sekä Yhdysvaltain avointen grand slam -kisan 2024. ATP-finaaliturnauksen hän valloitti viime ja toissa vuonna.

Masters-tasolla Sinner on voittanut Kanadan avoimet vuonna 2023 sekä Miamin, Cincinnatin ja Shanghain avoimet vuonna 2024. Viime vuoden lopulla italialainen nappasi turnausvoiton Pariisin halliturnauksessa, ja turnausvoittojen suora täydentyi nyt Indian Wellsissä.

Sinnerillä on ikää vasta 24 vuotta, mikä entisestään korostaa italialaisen huimaa saavutusta.

Sinneristä tuli lajilegendojen Roger Federerin ja Novak Djokovicin jälkeen kolmas pelaaja, joka on voittanut kaikki nykyiset kovien kenttien ATP Masters -turnaukset. Sinner ylsi saavutukseen kolmikosta nuorimpana.