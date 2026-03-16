Saksa ja Britannia kieltäytyivät auttamasta Yhdysvaltoja Hormuzinsalmen avaamisessa, ainakin toistaiseksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitteli sunnuntaina, että sotilasliitto Naton tulevaisuus on "todella paha", elleivät Yhdysvaltain liittolaiset tarjoa apuaan tärkeän kuljetusreitin avaamisessa.

Monilla EU-maiden päättäjillä onkin ollut käsissään erikoinen dilemma: miten miellyttää Yhdysvaltoja, mutta samalla huolehtia omista intresseistään ja turvallisuudesta.

Jos Yhdysvallat ei saa haluamaansa tukea, se voi näkyä nopeasti myös Ukrainan sodassa.

MTV:n kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä väläyttääkin skenaariota, joka voi nopeasti muuttua todeksi.

– Yhdysvallat voi sanoa entistäkin selkeämmin, että jos ei Eurooppa auta, niin Yhdysvallat keskittää yksin huomionsa Lähi-itään ja joutuu sen takia entisestäänkin vähentämään Ukrainan tukemista.

Saksa ja Iso-Britannia ilmoittivat tänään, että he eivät aio tarjota Trumpin vaatimaa apua.

– Britannia on historiallisesti ollut Yhdysvaltojen läheisin liittolainen, ja siihen Trump on myös useasti tämän sodan yhteydessä viitannut, MTV:n Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen sanoo.

Samalla Trump on kritisoinut Britannian pääministeri Keir Starmeria tämän haluttomuudesta lähteä mukaan sotaan.

Mikä on Starmerin lopulllinen kanta?

Starmer totesi aiemmin tänään, ettei Britannia halua tulla vedetyksi laajempaan sotaan. Samalla hän totesi, että Hormuzinsalmen avaamisesta ei pidä tehdä Nato-johtoista tehtävää.

Puumalaisen mukaan Starmer kuitenkin jätti oven raolleen, sillä pääministeri sanoi, että ei voi lähettää sotilaitaan mihinkään hätäisesti ilman tarkkaa suunnitelmaa.

Suomi vuorostaan selvittää parhaillaan, miten voisi auttaa Hormuzinsalmen meriliikenteen turvaamisessa.