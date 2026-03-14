Sunnuntaina sään ennustetaan olevan hieman lauantaita viileämpi.
Suomessa on tänään mitattu vuoden ylin lämpötila, Ilmatieteen laitos kertoo.
Etelä-Karjalan Parikkalassa mitattiin ennen yhtä päivällä tasan 11 asteen lämpötila. Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötila kohonnee vielä tätäkin korkeammaksi myöhemmin päivällä.
Aiempi vuoden ylin lämpötila oli viime tiistailta. Tuolloin mittarin lukema nousi 10,7 plusasteeseen Satakunnan Kokemäellä.
Lauantaita on myös muualla Suomessa vietetty keväisessä pluskelissä.
Sunnuntaina luvassa sateita
Sunnuntai näyttää hieman lauantaita sateisemmalta. Sateita esiintyy erityisesti maan lounaisosista koillisosiin ulottuvalla akselilla. Pääosin sateet tulevat vetenä. Itä-Suomessa sää on muuta maata poutaisempaa.
Itä-Suomessa, eteläisellä rannikolla sekä aivan pohjoisimmassa Lapissa aurinko saattaa paistaa, muualla maassa on pilvisempää.
Lauantaihin verrattuna lämpötilat laskevat.
– Todennäköisesti ollaan muutama aste alemmissa lämpötiloissa, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Janika Takala kertoi STT:lle.