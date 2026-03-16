Parhaan elokuvan Oscar-palkinnon voitti tänä vuonna Paul Thomas Andersonin ohjaama toiminnallinen draamakomedia One Battle After Another.

Elokuva sai eniten palkintoja maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa järjestetyssä Oscar-gaalassa.

Kuudessa kategoriassa voittanut elokuva palkittiin muun muassa parhaan sovitetun käsikirjoituksen, ohjauksen ja miessivuosan palkinnoilla.

Toistakymmentä kertaa Oscar-ehdokkaana ollut Anderson sai nyt ensimmäiset Oscar-palkintonsa.

– Kirjoitin tämän elokuvan lapsilleni pahoitellakseni tätä sotkua, jonka jätämme heille, mutta myös kannustaakseni heitä olemaan sukupolvi, joka toivottavasti tuo mukanaan maalaisjärkeä ja säädyllisyyttä, Anderson sanoi käsikirjoituspalkintonsa kiitospuheessaan.

One Battle After Another voitti myös tämän vuoden Oscareihin uutena kategoriana tulleen parhaan roolituksen palkinnon.

Oscar-gaala oli järjestyksessään 98:s. Gaalan juonsi toista kertaa peräkkäin koomikko ja juontaja Conan O'Brien.

Sean Pennille kolmas Oscar

Thomas Pynchonin Vineland-romaaniin pohjautuvassa mustassa komediassa Leonardo DiCaprion näyttelemä entinen vallankumouksellinen lähtee etsimään kadonnutta tytärtään, kun hänen vanha vihollisensa palaa kuvioihin. One Battle After Anotherin keskiössä ovat Yhdysvalloissa ajankohtaiset siirtolais- ja rasismikysymykset.

Elokuvassa sadistista eversti Lockjaw'ta esittänyt Sean Penn voitti jo kolmannen Oscar-palkintonsa.

Parhaan miessivuosan pystin saaneesta Pennistä tuli palkinnon myötä vasta kahdeksas näyttelijä, joka on voittanut ainakin kolme Oscar-palkintoa näyttelemisestä.

Hän ei ollut gaalassa paikalla ottamassa palkintoa vastaan. New York Timesin tietojen mukaan aktivismistaankin tunnettu Penn olisi jättänyt gaalan väliin sen vuoksi, että hän oli matkaamassa Ukrainaan.

Paras miespääosapysti Sinnersin tuplaroolista

Toiseksi eniten palkintoja tämän vuoden Oscareissa keräsi Ryan Cooglerin ohjaama Sinners, joka sai palkinnon neljässä kategoriassa.

Tuplaroolia elokuvassa näytellyt Michael B. Jordan voitti parhaan miespääosan Oscar-palkinnon.

Identtisiä kaksosveljiä Elijah "Smoke” Moorea ja Elias "Stack" Moorea näytellyt yhdysvaltalaisnäyttelijä oli ensimmäistä kertaa Oscar-ehdokkaana.

Jordan nousi kevään mittaan ennakkosuosikiksi ohi Marty Supreme – unelmoi isosti -elokuvan nimikkoroolia näytelleen Timothée Chalamet’n.

Timothée Chalamet jäi ilman Oscaria.

1930-luvulle sijoittuvassa kauhuelokuvassa Mooren veljekset palaavat kotiseudulleen Mississippiin perustaakseen mustalle väestölle suunnatun tanssipaikan. He joutuvat avajaisiltana vastakkain yliluonnollisen pahuuden kanssa.

Ennätykselliset 16 ehdokkuutta saanutta kauhuelokuvaa pidettiin Andersonin One Battle After Anotherin ainoana mahdollisena haastajana kisassa parhaan elokuvan pystistä.

Naispääosa odotetusti Jessie Buckleylle

Parhaan naispääosan Oscar-palkinnon voitti odotetusti irlantilaisnäyttelijä Jessie Buckley elokuvasta Hamnet.

Buckley näytteli William Shakespearen vaimoa perheen tragediaa kuvaavassa draamaelokuvassa. Oscar-ehdokkuus oli Buckleylle toinen.

Buckley oli ollut jo kuukausien ajan selkeä ennakkosuosikki kategoriassa.

Naissivuosan Oscarin nappasi Amy Madigan roolistaan kauhuelokuvassa Weapons. Lapsia noituvaa Gladys-tätiä elokuvassa näytelleelle Madiganille sivuosaehdokkuus oli toinen.

Edellisen kerran Madigan oli parhaan naissivuosan ehdokkaana vuoden 1985 elokuvasta Kahdesti elämässä. Kyseessä oli pisin aika naisnäyttelijän Oscar-ehdokkuuksien välillä.

Norjalainen Sentimental Value paras kansainvälinen elokuva

Joachim Trierin ohjaama norjalaiselokuva Sentimental Value voitti parhaan kansainvälisen elokuvan Oscarin.

Perhesuhteita käsittelevän Sentimental Valuen ytimessä ovat Stellan Skarsgårdin esittämä elokuvaohjaaja ja tämän kaksi tytärtä. Trier mukaili voittopuheessaan yhdysvaltalaiskirjailija James Baldwinin sitaattia.

– Kaikki aikuiset ovat vastuussa kaikista lapsista. Ei äänestetä poliitikkoja, jotka eivät ota tätä vakavasti huomioon, Trier sanoi.

Netflixin viime kesän hittielokuva KPop Demon Hunters voitti sekä parhaan animaation että laulun palkinnon. Golden-hitti oli ensimmäinen Oscarin voittanut K-pop-kappale.

Venäläiskoulujen propagandaa käsittelevä dokumentti palkittiin

Pitkän dokumenttielokuvan palkinnon sai venäläiskoulujen propagandaa Ukrainan sodan aikana käsittelevä Yksin Putinia vastaan. Elokuvassa seurataan venäläisopettaja Pavel Talankinia, joka on myös elokuvan toinen ohjaaja.

– Neljän vuoden ajan olemme nostaneet katseemme taivaalle tähdenlennon toivossa, jotta voisimme esittää tärkeän toiveen. Mutta on maita, joissa tähdenlentojen sijaan lentävät droonit ja pommit, Talankin sanoi kiitospuheessaan.

Parhaana lyhytdokumenttina palkittiin kouluampumisissa kuolleiden lapsien huoneita käsittelevä All the Empty Rooms.

Parhaan lyhytelokuvan kohdalla nähtiin poikkeuksellinen tasapeli, jonka vuoksi kategoriassa palkittiin kaksi elokuvaa. Palkinnot menivät elokuville The Singers ja Two People Exchanging Saliva.

