Kevät on käsillä, mutta lämpeneminen on toistaiseksi hidasta.

Meteorologi Pekka Pouta pitää kesärenkaiden vaihtoa keskustelun aiheena nyt pelkästään aivan etelässä.

– Se on ollut houkuttelevaa nyt, kun on ollut yli 10 astetta lämpöä. Ja muutamana yönä ei ole ollut pakkasta.

Pouta kuitenkin esittelee karttaa, josta voi huomata, että tienpinnat käväisevät pakkasella myös etelässä öisin.

– Vasta aamu yhdeksän jälkeen tiet nousevat plussan puolelle. Jos on pakko ajaa ennen yhdeksää, niin ei vielä kannata vaihtaa kesärenkaita.

Pouta kertoo, että kuuraliukkaus voi nimittäin yllättää aamusella. Lisäksi loppuviikosta yöpakkaset vaikuttavat tekevän paluun, joka voi nostaa todennäköisyyttä entisestään.

