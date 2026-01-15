Susijengi palkittiin Urheilugaalassa Vuoden joukkueena. Apuvalmentaja Hanno Möttölä kokee, että Suomen suurvoittoon Serbiasta liittyy jopa mystiikkaa.

Suomen miesten koripallomaajoukkue eteni elo–syyskuussa pelatuissa EM-kisoissa aina pronssiotteluun asti ja sijoittui neljänneksi. Matkalla Susijengi löi neljännesvälierässä jättisuosikki Serbian 92–86.

– Siihen liittyy sillä tavalla mystiikkaa, että kun katsoo meidän viimeiset melkein 20 vuotta nyky-Susijengin historiaa, olemme aika vähän tehneet mitään taktisia isoja muutoksia mihinkään otteluihin. Nyt me teimme puolustuksessa miten puolustamme heidän palloscreenejään, totta kai Nikola Jokicia silmällä pitäen, Suomen apuvalmentaja Hanno Möttölä kävi läpi torstain Urheilugaalassa MTV Urheilulle.

– Pelaajat ottivat sen vastaan yhdessä puolen tunnin harjoituksessa täydellisesti ja toteuttivat sen täydellisesti. Sitä ei oltu hirveästi sitä ennen harjoiteltu. Se oli vain osoitus siitä, kuinka sitoutuneita kaikki ovat tähän ja millä levelillä nämä pelaajat ovat.

Möttölä kokee, että Susijengissä on tultu aina hyvin keskenään toimeen, mikä luo pohjan onnistumiselle.